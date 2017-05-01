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Екатеринбуржцы задолжали за отопление более 5 миллиардов рублей

Екатеринбуржцы задолжали за отопление более 5 миллиардов рублей
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Фото: архив НАШЕЙ
Лидирующее место в числе злостных неплательщиков заняла управляющая компания «Чкаловская».

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

Общая сумма задолженности жителей и организаций Екатеринбурга за отопление по итогам первого квартала текущего года составила 5,4 млрд рублей, говорится 2 мая 2017 в отчете компании «Т Плюс».

В число злостных неплательщиков города вошли ООО «УК «Чкаловская» (долг 199 млн рублей), УЖК ЖКО «Екатеринбург» (113 млн. рублей), «Евразийский расчетный центр» (80 млн. рублей).

Общий долг Екатеринбурга за отопление составил большую часть задолженности Свердловской области. Регион к настоящему времени не выплатил «Т Плюс» 7 млрд рублей. По области злостными неплательщиками оказались ООО «ЖК «Магнитка» (44 млн рублей) и ПМУП «ЕРЦ» (73 млн рублей) в Первоуральске, а также ООО «УК Энергетик» (92 млн рублей) в Нижней Туре.

Долги предприятий энергетики пытаются взыскать через суд. В первом квартале 2017 года в Арбитражный суд Свердловской области было подано 432 исковых заявления за неоплаченную тепловую энергию на сумму свыше 980 млн рублей. Из нихсуд удовлетворил иски на сумму 42 млн 904 тысячи рублей. 

  • Ранее Свердловскстат установил, что объем задолженности за коммунальные услуги у жителей Свердловской области с 2012 по 2016 годы вырос в два раза.
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Сергей Беляев, 02.05.2017, 10:29
Тэги: ЖКХ, Деньги
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