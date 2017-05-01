Не выехать, не въехать: на ЕКАД выкопали траншеи вокруг бастующих дальнобойщиков

Техника приехала к протестующим в сопровождении полиции.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

На Екатеринбургской кольцевой автодороге выкопали траншеи вокруг лагеря бастующих дальнобойщиков. Об этом 2 мая 2017 года сообщила общественница Ирина Скачкова.

— Только что звонили дальнобойщики. Сегодня с утра к их лагерю на 30-м километре ЕКАДа подъехали два трактора и окопали место стоянки. ГАИ не в курсе кто работал и зачем, — сказала Скачкова.

По ее словам, в результате земляных работ бастующие дальнобойщики оказались полностью заблокированы.

Акция протеста российских дальнобойщиков против системы «Платон» проходит в нескольких городах страны с марта 2017 года.