На Свердловскую область надвигаются дожди со снегом

На севере области температура опустится ниже нуля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017
В Свердловской области ожидается похолодание. Его принесет циклон к 4 мая. Пойдут дожди, на севере области они будут сопровождаться снегом и температурой ниже нуля.
- Вдоль Полярного круга на север УрФО перемещается циклон, который в ближайшие дни неблагоприятным образом скажется на погоде Урала. Пройдут кратковременные дожди, на севере Свердловской области с мокрым снегом, похолодает. В следующие выходные и праздничные дни 7-8 мая погода ожидается также неустойчивой, к 9 мая вероятность осадков уменьшается, - рассказала «Новому дню» главный синоптик ФГБУ «Уральское УГМС» Галина Шепоренко.
- Прогноз погоды на текущую неделю в Екатеринбурге смотрите по ссылке.