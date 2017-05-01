Первая репетиция военной авиации к Параду Победы пройдет в Екатеринбурге в среду

Она начнется в 11:00.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

В среду, 3 мая, в Екатеринбурге пройдет первая репетиция военной авиации к Параду Победы. Об этом НАШЕЙ сообщили в пресс-службе ЦВО.

Военная техника пролетит над уральской столицей в 11.00. Лучше всего вертолеты, бомбардировщики и истребители будет видно вдоль проспекта Ленина, говорят военные. Они пролетят в сторону к площади 1905 года. В 15.00 авиация пролетит над Верхней Пышмой.

Даты других репетиций авиационной техники к Параду Победы уже определены, однако военные предпочитают их не называть, обещая информировать накануне отдельно.