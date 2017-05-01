Столовую, где отравились студенты УрФУ, открыли раньше срока

Ее закрывали 21 апреля на месяц.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017
В главном корпусе УрФУ на улице Мира, 19, в Екатеринбурге открыли столовую №4, в которой ранее отравились студенты и преподаватели вуза. По данным пресс-службы университета, суд разрешил открыть ее досрочно до истечения 30 дней.
- Недостатки, которые выявил Роспотребнадзор во время проведения эпидемиологического расследования, устранены, - сообщили в вузовском комбинате питания.
- О том, что столовую УрФУ закрывают на 30 дней 26 апреля сообщали в свердловском Роспотребнадзоре. Это произошло после того, как студенты и сотрудники, обедавшие там, подхватили острую кишечную инфекцию.