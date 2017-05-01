«Топят улицу»: энергетики сказали, когда отключат отопление в Екатеринбурге

Досрочно отказаться от тепла могут позволить себе жители очень небольшого числа домов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

Отопительный сезон в Екатеринбурге в 2017 году может закончиться раньше, по сравнению с прошлыми годами. О сроках отключения тепла 2 мая 2017 года корреспонденту НАШЕЙ рассказал пресс-секретарь «Свердловской теплоснабжающей компании» (СТК) Дмитрий Бурдаков.

Отопление отключить легко, но включить сложно

Представитель СТК напомнил, что отопительный сезон в Екатеринбурге прекращается при условии, когда температура воздуха на протяжении пяти суток не опускается ниже +8 градусов Цельсия.

— Согласно законодательству, мы не можем самостоятельно принимать такие решения. Для этого необходимо, чтобы было постановление Администрации города. Обычно это происходит примерно 15 мая. Но в этот раз, если погода позволит, постановление может выйти 10 мая и соответственно начнется отключение теплоснабжения, — рассказал Дмитрий Бурдаков.

По его словам, на отключение теплоснабжения энергетикам потребуется 1-2 дня. Проблема в том, что на запуск отопления требуется две недели.

— Поэтому если мы отключим отопление и придут холода, начнутся обращения по поводу того, почему мы не включаем тепло, — отметил Бурдаков.

Как можно отключить отопление досрочно

В Екатеринбурге некоторые дома могут позволить себе досрочно отказаться от теплоснабжения. Это возможно при условии, если здание оборудовано индивидуальным тепловым пунктом.

В этом случае жильцам необходимо провести общее собрание и уведомить о своем решении управляющую компанию или ТСЖ. Далее о решении жильцов уведомляют поставщика тепла.

По словам Бурдакова, досрочно от теплоснабжения отказываются жильцы 1-2% домов от общего объема жилфонда.