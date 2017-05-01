Ученые установили связь между употреблением яблок и состоянием сердца

Специалисты выяснили, что люди, регулярно употребляющие яблоки, реже страдают заболеваниями сердечно-сосудистой системы.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017
Ученые установили, что употребление яблок снижает риск заболеваний сердечно-сосудистой системы, сообщает телеканал «360» 1 мая.
Британские ученые обнародовали результаты исследования влияния яблок на состояние сердечно-сосудистой системы. Специалисты Оксфордского университета установили, что у людей, регулярно употребляющих яблоки, на 12 процентов снижается риск заболеваний сердца и сосудов.
Это объясняется тем, что в яблоках содержится большое количество калия и железа, которые укрепляют иммунитет. Кроме этого, зеленые яблоки полезны людям, страдающим анемией, а красные - для гипертоников.
- Ранее стали известны масштабного исследования ученых Гарвардского университета о влиянии овощей на сброс лишнего веса. Специалисты установили, что ряд овощей мешает людям с лишним весом похудеть из-за чрезмерного содержания крахмала.