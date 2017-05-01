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В Екатеринбурге модельное агентство превратило свой сайт в интернет-магазин по продаже детей

В Екатеринбурге модельное агентство превратило свой сайт в интернет-магазин по продаже детей
16+
Фото: скрин видео
Пользователям сайт предлагает поместить понравившихся моделей в корзину и оформить заказ на доставку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

Екатеринбургское модельное агентство Ekaterinburg Fashion, занимающееся подготовкой конкурсов «Мисс Евразия» и «Мисс Екатеринбург», обновило свой сайт, который теперь выглядит как интернет-магазин, сообщает 66.ru 2 мая.
 
Структура сайта модельного агентства выглядит как интернет-магазин, где понравившуюся модель, будь то юноша или девочка трех лет, можно одним кликом поместить в корзину и оформить заказ. Таким образом агентство предлагает клиентам воспользоваться своими услугами.

 
Так, к примеру, желающий может «приобрести» моделей для международной выставки «Иннопром», поместив в корзину нужных ему моделей. В корзине после этого отобразится вкладка «Ваш заказ», где выбранные модели будут представлены списком со словом «Итого» внизу. Затем обычным для интернет-магазинов способом оформляется «Доставка».
 
 
Интернет-пользователей возмутил подобный подход к работе. Некоторые поинтересовались тем, знают ли об этом родители детей-моделей и как они отреагируют на это, когда узнают. Стоит отметить, что напротив фото модели указываются также имя и фамилия, в том числе несовершеннолетних детей
  • В самом агентстве заявили, что сайт совершенствуют, и в скором времени он будет выглядеть не как интернет-магазин.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 02.05.2017, 11:24
Тэги: Интернет, Дети
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