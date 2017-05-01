В Екатеринбурге модельное агентство превратило свой сайт в интернет-магазин по продаже детей

Пользователям сайт предлагает поместить понравившихся моделей в корзину и оформить заказ на доставку.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

Екатеринбургское модельное агентство Ekaterinburg Fashion, занимающееся подготовкой конкурсов «Мисс Евразия» и «Мисс Екатеринбург», обновило свой сайт, который теперь выглядит как интернет-магазин, сообщает 66.ru 2 мая.

Структура сайта модельного агентства выглядит как интернет-магазин, где понравившуюся модель, будь то юноша или девочка трех лет, можно одним кликом поместить в корзину и оформить заказ. Таким образом агентство предлагает клиентам воспользоваться своими услугами.





Так, к примеру, желающий может «приобрести» моделей для международной выставки «Иннопром», поместив в корзину нужных ему моделей. В корзине после этого отобразится вкладка «Ваш заказ», где выбранные модели будут представлены списком со словом «Итого» внизу. Затем обычным для интернет-магазинов способом оформляется «Доставка».

Интернет-пользователей возмутил подобный подход к работе. Некоторые поинтересовались тем, знают ли об этом родители детей-моделей и как они отреагируют на это, когда узнают. Стоит отметить, что напротив фото модели указываются также имя и фамилия, в том числе несовершеннолетних детей