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В центре Екатеринбурга прошла акция памяти погибших в одесском Доме профсоюзов

В центре Екатеринбурга прошла акция памяти погибших в одесском Доме профсоюзов
16+
Фото: кадр из видео
На площади Труда были установлены портреты, флаги, в небо выпустили белые шары.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

В центре Екатеринбурга на площади Труда сегодня, 2 мая, прошла акция, посвященная третьей годовщине со дня трагедии в Одессе в Доме профсоюзов. Жители Екатеринбурга установили мемориал в память о погибших 2 мая 2014 года. Мемориал состоит из 10 кубов с портретами погибших одесситов, в каждом кубе расположен флаг Одессы, написал ТАСС.

— Мы решили провести акцию-реквием по погибшим в одесском Доме профсоюзов в Екатеринбурге, так как в городе оказалось много неравнодушных граждан к трагедии, произошедшей три года назад. С утра мы установили мемориал из 10 кубов с 40 портретами погибших одесситов. Конечно, это далеко не все, кто погиб, — рассказала организатор акции Екатерина Сапрыкина.

 
На площади было выставлено 40 фотопортретов погибших одесситов, где указаны имя, фамилия, годы жизни и написаны фразы: «Меня застрелили», «Меня забили до смерти», «Я выпрыгнул из окна», «Меня убили, а затем сожгли». Также развешены флаги Одессы, России и Советского Союза.
 
По ее словам, екатеринбуржцы с утра несли цветы к мемориалу, зажигали свечи. 

— Мы рассказывали им о трагедии, равнодушных нет, участвовали даже дети, — уточнила организатор.

Вечером на площади Труда работал открытый микрофон, где любой желающий мог высказаться на тему майских событий в Одессе. После чего прошла минута молчания и выпустили в небо 80 белых шаров, как символ погибших в Доме профсоюзов. 

— Никого насильно не заставляли, не сгоняли, это не указание директора или администрации, стихи читали те, кто захотел, ленточки и таблички взяли на память сами. И неважно в какой вы партии, каких политических взглядов, социалист, либерал, коммунист, правый, левый, зеленый, всех нормальных людей объединяет антифашизм. Любой нормальный человек скажет, что сжигать заживо людей — недопустимо, — написала екатеринбурженка у себя в Facebook. — Я знаю, что мы уже рассказали многим прохожим об этой трагедии, и я вижу, как люди замирают у портретов, как мужчины украдкой вытирают слезы, как только что спешившие по своим делам горожане останавливаются у мемориала… И это очень ценно, и к этому не прилипнет никакая грязь.

  • Такую акцию в Екатеринбурге проходит третий год подряд. По словам организаторов, на флаги и портреты деньги собирали через социальные сети.
  • Ровно три года назад 2 мая три года назад в Одессе радикалы окружили и подожгли здание, где были сторонники федерализации Украины. Тогда, по официальным данным, 48 человек погибли, а более 200 получили ранения.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 02.05.2017, 21:10
Тэги: Жизнь в городе
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