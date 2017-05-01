В центре Екатеринбурга прошла акция памяти погибших в одесском Доме профсоюзов

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017
— Мы решили провести акцию-реквием по погибшим в одесском Доме профсоюзов в Екатеринбурге, так как в городе оказалось много неравнодушных граждан к трагедии, произошедшей три года назад. С утра мы установили мемориал из 10 кубов с 40 портретами погибших одесситов. Конечно, это далеко не все, кто погиб, — рассказала организатор акции Екатерина Сапрыкина.
— Мы рассказывали им о трагедии, равнодушных нет, участвовали даже дети, — уточнила организатор.
— Никого насильно не заставляли, не сгоняли, это не указание директора или администрации, стихи читали те, кто захотел, ленточки и таблички взяли на память сами. И неважно в какой вы партии, каких политических взглядов, социалист, либерал, коммунист, правый, левый, зеленый, всех нормальных людей объединяет антифашизм. Любой нормальный человек скажет, что сжигать заживо людей — недопустимо, — написала екатеринбурженка у себя в Facebook. — Я знаю, что мы уже рассказали многим прохожим об этой трагедии, и я вижу, как люди замирают у портретов, как мужчины украдкой вытирают слезы, как только что спешившие по своим делам горожане останавливаются у мемориала… И это очень ценно, и к этому не прилипнет никакая грязь.
- Такую акцию в Екатеринбурге проходит третий год подряд. По словам организаторов, на флаги и портреты деньги собирали через социальные сети.
- Ровно три года назад 2 мая три года назад в Одессе радикалы окружили и подожгли здание, где были сторонники федерализации Украины. Тогда, по официальным данным, 48 человек погибли, а более 200 получили ранения.