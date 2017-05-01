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В Екатеринбурге оцепили Храм-на-Крови

В Екатеринбурге оцепили Храм-на-Крови
16+
Фото: Архив НАШЕЙ
К храму прибыли пять пожарных машин и два десятка спасателей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

В центре Екатеринбурга днем 2 мая пожарные оцепили Храм-на-Крови, сообщают очевидцы.
 
В областном управлении МЧС рассказали, что никаких ЧП в храме не случилось - в помещении идут учения пожарных совместно с представителями Екатеринбургской епархии, которые тренируются отрабатывать действия в условиях пожара. По легенде учений, возгорание произошло в здании Храма-на-Крови.
 
Всего в учениях приняли участие 20 спасателей и пять пожарных машин. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Маша Шмурыгина, 02.05.2017, 16:39
Тэги: Происшествия
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