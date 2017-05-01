В Екатеринбурге оцепили Храм-на-Крови

К храму прибыли пять пожарных машин и два десятка спасателей.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017
В центре Екатеринбурга днем 2 мая пожарные оцепили Храм-на-Крови, сообщают очевидцы.
В областном управлении МЧС рассказали, что никаких ЧП в храме не случилось - в помещении идут учения пожарных совместно с представителями Екатеринбургской епархии, которые тренируются отрабатывать действия в условиях пожара. По легенде учений, возгорание произошло в здании Храма-на-Крови.
Всего в учениях приняли участие 20 спасателей и пять пожарных машин.
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В конце марта в Екатеринбурге прошли плановые учения полиции, ФСБ и Росгвардии на Центральном стадионе - объекте ЧМ-2018.
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В конце апреля правоохранительные органы провели учения на железнодорожном вокзале Екатеринбурга и в парке имени Маяковского.