Российским пенсионерам и бюджетникам начнут выдавать карты «Мир»

Поэтапный переход на новую национальную платежную систему начнется 1 июля 2017 года.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017
Российским пенсионерам начнут выдавать карты национальной платежной системы «Мир». Указ о переводе бюджетников и пенсионеров на новые карты подписал 1 мая Владимир Путин.
Кредитные организации должны обеспечить прием новых карт в своих банкоматах не позднее 1 июля 2017 года - с этого дня начнется поэтапный переход на национальную платежную систему «Мир». Выплаты по картам «Мир» будут получать не только государственные и муниципальные служащие, но и студенты.
Бюджетников переведут на новые карты до 1 июля 2018 года, всех российских пенсионеров - до 1 июля 2020 года. Карты бюджетники и пенсионеры будут получать с открытием нового счета и по истечению срока действия своих платежных карт. Банки обязали переводить выплаты сотрудникам госпредприятий и россиянам, получающим соцпомощь, исключительно при помощи национальной платежной системы «Мир».
- При этом распоряжение Путина не будет распространяться на сотрудников дипломатических представительств, консульств и представительств РФ в международных организациях. Кроме этого, перевод на новые карты не коснется бюджетников, живущих в других странах.
- По данным ВЦИОМ, сегодня картами «Мир» пользуются лишь три процента жителей России. 70 процентов опрошенных россиян не хотят переходить на национальную платежную систему, еще 25 процентов не видят смысла в ней.