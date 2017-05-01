Российским пенсионерам и бюджетникам начнут выдавать карты «Мир»

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Поэтапный переход на новую национальную платежную систему начнется 1 июля 2017 года. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017 Российским пенсионерам начнут выдавать карты национальной платежной системы «Мир». Указ о переводе бюджетников и пенсионеров на новые карты подписал 1 мая Владимир Путин. Кредитные организации должны обеспечить прием новых карт в своих банкоматах не позднее 1 июля 2017 года - с этого дня начнется поэтапный переход на национальную платежную систему «Мир». Выплаты по картам «Мир» будут получать не только государственные и муниципальные служащие, но и студенты. Бюджетников переведут на новые карты до 1 июля 2018 года, всех российских пенсионеров - до 1 июля 2020 года. Карты бюджетники и пенсионеры будут получать с открытием нового счета и по истечению срока действия своих платежных карт. Банки обязали переводить выплаты сотрудникам госпредприятий и россиянам, получающим соцпомощь, исключительно при помощи национальной платежной системы «Мир». При этом распоряжение Путина не будет распространяться на сотрудников дипломатических представительств, консульств и представительств РФ в международных организациях. Кроме этого, перевод на новые карты не коснется бюджетников, живущих в других странах.

По данным ВЦИОМ, сегодня картами «Мир» пользуются лишь три процента жителей России. 70 процентов опрошенных россиян не хотят переходить на национальную платежную систему, еще 25 процентов не видят смысла в ней.

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, 02.05.2017, 11:52

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Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter Маша Шмурыгина , 02.05.2017, 11:52Тэги: Деньги Нашли ошибку? Выделите фразу и нажмите Ctrl+Enter

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