В Екатеринбурге скончался электрик, пострадавший во время пожара в областной больнице

Пожар в ОКБ № 1 произошел 18 апреля.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017
В Екатеринбурге скончался электрик, пострадавший во время пожара в областной клинической больнице № 1, сообщает ЕАН сегодня, 2 мая.
Мужчина, получивший серьезные ожоги, скончался в больнице. После пожара в ОКБ № 1 он вместе со своим коллегой-электриком был госпитализирован в эту же больницу в тяжелом состоянии.
Напомним, пожар произошел 18 апреля. По предварительным данным, причиной возгорания в электроцехе произошел взрыв газового баллона, который, предположительно, держал в руках один из электриков. В результате взрыва мужчине оторвало руку, выбило дверь в подсобке и спровоцировало пожар.
- Гострудинспекция создала спецкомиссию, которая занимается расследованием ЧП. Кроме этого, по факту пожара возбуждено уголовное дело.