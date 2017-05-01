В Екатеринбурге скончался электрик, пострадавший во время пожара в областной больнице

Пожар в ОКБ № 1 произошел 18 апреля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

Мужчина, получивший серьезные ожоги, скончался в больнице. После пожара в ОКБ № 1 он вместе со своим коллегой-электриком был госпитализирован в эту же больницу в тяжелом состоянии.

Напомним, пожар произошел 18 апреля. По предварительным данным, причиной возгорания в электроцехе произошел взрыв газового баллона, который, предположительно, держал в руках один из электриков. В результате взрыва мужчине оторвало руку, выбило дверь в подсобке и спровоцировало пожар.