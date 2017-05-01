В Екатеринбурге в магазине «Пивко» продавали опасную для здоровья стеклоомывающую жидкость

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017
В Екатеринбурге в магазине «Пивко» на Санаторной продавали опасную стеклоомывающую жидкость «Ирбис», которую нашли и забрали сотрудники Роспотребнадзора, сообщил 2 мая znak.com.
Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, сотрудники ведомства провели административное расследование по обращению покупателя магазина, купившего жидкость на Санаторной, 4. Средство продавалось в пластиковой бутылке объемом 4 литра.
— Во время лабораторных исследований выяснилось, что в жидкости содержится повышенное содержание метанола, небезопасное для здоровья людей. У ИП документов, подтверждающих безопасность жидкости, не оказалось. Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал предпринимателя на 30 тысяч рублей за нарушение требований технических регламентов, — уточнили в ведомстве.
- Опасная для здоровья продукция изъята из продажи.