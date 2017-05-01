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В Екатеринбурге в магазине «Пивко» продавали опасную для здоровья стеклоомывающую жидкость

В Екатеринбурге в магазине «Пивко» продавали опасную для здоровья стеклоомывающую жидкость
16+
Фото: avito.ru

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

В Екатеринбурге в магазине «Пивко» на Санаторной продавали опасную стеклоомывающую жидкость «Ирбис», которую нашли и забрали сотрудники Роспотребнадзора, сообщил 2 мая znak.com.
 
Как сообщили в пресс-службе управления Роспотребнадзора по Свердловской области, сотрудники ведомства провели административное расследование по обращению покупателя магазина, купившего жидкость на Санаторной, 4. Средство продавалось в пластиковой бутылке объемом 4 литра.

— Во время лабораторных исследований выяснилось, что в жидкости содержится повышенное содержание метанола, небезопасное для здоровья людей. У ИП документов, подтверждающих безопасность жидкости, не оказалось. Арбитражный суд Свердловской области оштрафовал предпринимателя на 30 тысяч рублей за нарушение требований технических регламентов, — уточнили в ведомстве.

  • Опасная для здоровья продукция изъята из продажи.
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Марина Подкорытова, 02.05.2017, 17:48
Тэги: Авто, Жизнь в городе
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