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В Екатеринбурге запускают фонтаны

В Екатеринбурге запускают фонтаны
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Фото: Юнна Зузенкова / НАША ГАЗЕТА
Пока их запускают в наладочном режиме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

В течение недели в Екатеринбурге завершат работы по запуску фонтанов. Об этом сообщили городской администрации в ЕМУП «ВОИС» сегодня, 2 мая.

Сейчас рабочие проводят реконсервацию, чистку и подготовку к запуску.

В минувшие выходные в городе заработали два фонтана – на площадях Обороны и Труда. Однако пока они запущены в наладочном режиме, а не рабочем. В рамках подготовки рабочие проверяют и очищают чащи, смотрят коммуникации и настраивают насосное оборудование.

  • На Плотинке рабочие завершили монтаж цветомузыкального фонтана. Сейчас они налаживают компьютерное оборудование.
  • В полном режиме фонтаны в Екатеринбурге заработают к 9 мая. 
Вы стали очевидцем события или у вас есть похожая история? Звоните нам: 3-615-515. За сообщение, ставшее темой публикации, мы выплачиваем до 2000 рублей.
Юнна Зузенкова, 02.05.2017, 14:20

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