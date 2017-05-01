В Екатеринбурге запускают фонтаны

Пока их запускают в наладочном режиме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

В течение недели в Екатеринбурге завершат работы по запуску фонтанов. Об этом сообщили городской администрации в ЕМУП «ВОИС» сегодня, 2 мая.

Сейчас рабочие проводят реконсервацию, чистку и подготовку к запуску.

В минувшие выходные в городе заработали два фонтана – на площадях Обороны и Труда. Однако пока они запущены в наладочном режиме, а не рабочем. В рамках подготовки рабочие проверяют и очищают чащи, смотрят коммуникации и настраивают насосное оборудование.