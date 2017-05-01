В Екатеринбурге запускают фонтаны

Пока их запускают в наладочном режиме.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017
В течение недели в Екатеринбурге завершат работы по запуску фонтанов. Об этом сообщили городской администрации в ЕМУП «ВОИС» сегодня, 2 мая.
Сейчас рабочие проводят реконсервацию, чистку и подготовку к запуску.
В минувшие выходные в городе заработали два фонтана – на площадях Обороны и Труда. Однако пока они запущены в наладочном режиме, а не рабочем. В рамках подготовки рабочие проверяют и очищают чащи, смотрят коммуникации и настраивают насосное оборудование.
- На Плотинке рабочие завершили монтаж цветомузыкального фонтана. Сейчас они налаживают компьютерное оборудование.
- В полном режиме фонтаны в Екатеринбурге заработают к 9 мая.