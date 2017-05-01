В ИК-5 Нижнего Тагила заключенный вогнал себе в живот иглу. Извлечь предмет пытался другой осужденный

В ГУФСИН информацию о самовольных операциях в колонии назвали бредом.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

В исправительной колонии № 2 Нижнего Тагила заключенный вогнал себе в живот иглу, чтобы привлечь к себе внимание. Об инциденте первой заявила юрист «Межрегионального центра прав человека» Лариса Захарова.

«Операцию вел другой заключенный»

По словам Захаровой, заключенный вогнал себе иглу в живот 22 апреля 2017 года. Таким образом, утверждает правозащитница, осужденный хотел привлечь к себе внимание врачей.

— Уже около года страдает тяжелыми недугами и просто уже не в силах терпеть боль и мучения. Однако, как рассказал заключенный, вместо больницы его увели в мед.часть ИК-5, где в его теле по указанию мед.работников около 8-ми часов искал иглу другой осужденный, без наркоза и далеко вне операционных условиях разрезав кожу на теле заключенного. Часов через восемь этот осужденный дал свое заключение, что при таких условиях инородный предмет найти невозможно и зашил то, что разрезал, — написала Захарова на своей странице в соцсети (орфография и пунктуация автора сохранены.

Далее, рассказывает правозащитница, осужденного «привязали к кровати, одели шапку на голову и желтые очки, в которых он ничего не мог видеть». Через двое суток его отвезли к хирургу, который не смог достать иглу.

После этого заключенного с иглой этапировали в Екатеринбург в больницу при пенитенциарном учреждении. Как утверждает Лариса Захарова, все это делалось в обстановке полной секретности.

Заключенный заплатит за членовредительство

Официальный представитель ГУФСИН России по Свердловской области Александр Левченко подтвердил, что в ИК-5 заключенный действительно загнал себе иглу в живот.

— Но никто из осужденных его не оперировал. Это чистой воды бред. Этот заключенный сам написал отказ от медицинского вмешательства. Он не хочет эту операцию проводить, — пояснил представитель свердловского ГУФСИН.

Левченко уточнил, что мужчина с иглой осужден на 26 лет лишения свободы в колонии строго режима. Порядков, установленных в лагере, заключенный не соблюдал, и его периодически направляли из одной колонии в другую.

— Этот заключенный регулярно подвергался штрафным санкциям. До того, как он совершил членовредительство (а по-другому это не назовешь), он должен был убыть в другое учреждение для отбывания штрафных санкций, — пояснил Левченко.