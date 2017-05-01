В Нижнем Тагиле неизвестный сообщил о бомбе в больнице

Сообщение о бомбе оказалось ложным, лжеминера ищет полиция.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017
В Нижнем Тагиле поздно вечером неизвестный сообщил о бомбе в Демидовской больнице, передает tagilcity сегодня, 2 мая.
Вечером 30 апреля неизвестный мужчина позвонил в Единую дежурно-диспетчерскую службу и заявил, что в Демидовской больнице в Нижнем Тагиле заложена бомба. Диспетчер передал информацию полицейским и в другие оперативные службы, после чего на место выехали сотрудники правоохранительных органов, в том числе кинолог с собакой.
Специалисты обследовали больницу, к счастью, ничего взрывоопасного не обнаружилось. Сейчас сотрудники уголовного розыска устанавливают личность звонившего.
- В отношении мужчины возбудили уголовное дело, ему грозит до трех лет тюрьмы.