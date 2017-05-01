В Первоуральске директор городского парка похитила деньги, выделенные на реконструкцию

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Суд вынес приговор Наталье Гичкиной, обвиняемой в присвоении 735 тысяч рублей. Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017 В Первоуральске суд вынес приговор бывшему директору городского парка Наталье Гичкиной, обвиняемой в присвоении денег с использованием служебного положения, сообщили в областной прокуратуре 2 мая. Наталья Гичкина, будучи директором городского парка культуры и отдыха, с марта по май 2015 года заключила договор на поставку панелей, мусорных контейнеров, щебня и других товаров, необходимых для реконструкции парка, с компанией «Мегастрой». За эти услуги «Мегастрой» получил 735 тысяч рублей , которые Гичкина перевела со счета парка на расчетный счет компании. Однако после перевода денег Наталья сообщила директору «Мегастроя», что в услугах компании не нуждается, и попросила отдать ей деньги, но уже наличными. Директор «Мегастроя» вернул всю сумму Гичкиной. Деньги женщина потратила на свое усмотрение. В отношении Натальи возбудили уголовное дело. Суд признал экс-директора парка виновной и приговорил ее к двум годам и шести месяцам условного срока с испытательным сроком на два с половиной года и штрафом в размере 10 тысяч рублей. Кроме этого, Гичкина должна выплатить всю присвоенную сумму.

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