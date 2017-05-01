В Свердловской области бушуют пять лесных пожаров

Площадь природных возгораний достигла 60 гектаров.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017
В Свердловской области по состоянию на 2 мая зарегистрировано пять природных пожаров, сообщает департамент информполитики губернатора.
На сегодня в регионе действуют пять лесных пожаров, четыре из них локализовали сотрудники МЧС. Общая площадь пожаров составляет 66,5 гектара. В департаменте отметили, что 90 процентов природных пожаров спасатели ликвидируют в день обнаружения, переходов огня на населенные пункты не зарегистрировано.
Пока пожарная опасность в Свердловской области оценивается как малая или средняя. Ранее в управлении МЧС сообщили, что в регионе горит 15 тысяч гектаров травы. Отмечается, что в большинстве случаев причиной пожаров становится человеческий фактор.
- Напомним, в Екатеринбурге с 29 апреля по 15 мая действует особый противопожарный режим: горожанам запрещено посещать леса и разводить костры.
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В ночь на 23 апреля в районе свердловской деревни Большое Седельниково произошел крупный пожар - на площади 40 гектаров горела трава. Тушение пожара осложняли сильный ветер и мягкая почва, в которой застревали пожарные машины.