В Свердловской области бушуют пять лесных пожаров

Площадь природных возгораний достигла 60 гектаров.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

В Свердловской области по состоянию на 2 мая зарегистрировано пять природных пожаров, сообщает департамент информполитики губернатора.

На сегодня в регионе действуют пять лесных пожаров, четыре из них локализовали сотрудники МЧС. Общая площадь пожаров составляет 66,5 гектара. В департаменте отметили, что 90 процентов природных пожаров спасатели ликвидируют в день обнаружения, переходов огня на населенные пункты не зарегистрировано.

Пока пожарная опасность в Свердловской области оценивается как малая или средняя. Ранее в управлении МЧС сообщили, что в регионе горит 15 тысяч гектаров травы . Отмечается, что в большинстве случаев причиной пожаров становится человеческий фактор.