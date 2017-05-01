В Свердловской области клещи покусали 1,5 тысячи человек

Четверых из них госпитализировали.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

С начала 2017 года клещи успели покусать 1 462 жителя Свердловской области, об этом сообщили сегодня, 2 мая, в пресс-службе Роспотребнадзора. В Екатеринбурге клещи присосались к 686 людям.

Одного из пострадавших госпитализировали с предварительным диагнозом клещевой вирусный энцефалит, троих – с клещевым иксодовым боррелиозом.

От присасывания клещей пострадали, в том числе, 338 детей и подростков в возрасте до 17 лет. Всем им в целях профилактики ввели противоклещевой иммуноглобулин.

Наибольшее число покусанных зарегистрировано в Слободо-Туринском МР, Каменске-Уральском, Каменском ГО, Таборинском МР, Тугулымском ГО, Богдановиче и Сухом Логу.