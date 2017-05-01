Прикрытый мэрией Екатеринбурга за БДСМ-пати клуб Lynch провел новую вечеринку «только для своих»

Гости мероприятия жаловались, что пройти мог любой, несмотря на условия.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.05.2017

Ночной клуб Lynch, который был закрыт в Екатеринбурге из-за эротических вечеринок в апреле, провел еще одно мероприятие. Как написал 2 мая Ura.ru, в субботу, 29 апреля, в здании «Салюта» прошел день рождения клуба.

— В эту субботу стартует новый формат мероприятий. Вас ждет вечеринка и карнавал фантастических космических персонажей. Собираемся в кинотеатре «Салют» и после небольшого выступления идем в большой зал. А потом Sci fest в самом разгаре. Танцполы, концерты и много всего вкусного, — написал в официальной группе заведения «ВКонтакте» владелец заведения Словиковский.

Вечеринка, как обычно, была закрытой: только по приглашениям. Как уточняли организаторы, попасть на нее могли лишь «200 друзей Линча» с пригласительными картыми, но гости заведения были расстроены: в итоге пройти мог, кто угодно.

— Сначала все смотрели научно-фантастические короткометражки в «Салюте», потом пригласили всех пройти в сам Lynch. Там был танцпол, бар, ходили девушки со светящимися штуками на голове. Смотрелось все достаточно странно, наслаждаться происходящим было сложно, — отметил участник мероприятия.