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В Кольцово бортпроводник «Уральских авиалиний» спас ребенка, у которого остановилось сердце

В Кольцово бортпроводник "Уральских авиалиний" спас ребенка, у которого остановилось сердце
16+
Фото: предоставлено компанией "Уральские авиалинияи"
У подростка был приступ астмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

В Кольцово бортпроводник "Уральских авиалиний" Михаил Коломоец спас ребенка, которому стало плохо. ЧП произошло рано утром в среду, 2 августа. 
 
Рейс U6-2955 должен был вылететь в Таджикистан. Пассажиры уже прошли таможенный контроль, и тут 14-летнй мальчик упал и потерял сознание. По предварительной версии, у него был приступ астмы, а потом перестало работать сердце. Ботпроводник Михаил Коломоец как раз собирался пройти на борт, когда услышал, что зовут на помощь.
 
Фото: личная страница Михаила в соцсетях

– Подростку в зале стало плохо, он лежал на полу, у него уже посинели губы. Я стал делать ему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, как нас учили на курсах бортпроводников, – рассказал журналистам мужчина.

Как уточнили в "Уральских авиалиниях", реанимационные действия ботпроводника, проведенные до приезда бригады скорой, спасли ребенку жизнь. При этом Михаил себя героем не считает, отмечая, что просто выполнял свою работу.
  • Как уточнили в Горздраве, подростку стало плохо в аэропорту, его увезли на скорой в 11-ю больницу. Сейчас его состояние оценивается как средней степени тяжести, он лежит в больнице вместе с отцом.
  • Сам Михаил вместе со своими коллегами, как и планировалось, улетел утренним рейсом в Таджикистан. 
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Марина Подкорытова, 02.08.2017, 17:47
Тэги: Дети, Происшествия, Здоровье
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