В Кольцово бортпроводник «Уральских авиалиний» спас ребенка, у которого остановилось сердце

У подростка был приступ астмы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

В Кольцово бортпроводник "Уральских авиалиний" Михаил Коломоец спас ребенка, которому стало плохо. ЧП произошло рано утром в среду, 2 августа.

Рейс U6-2955 должен был вылететь в Таджикистан. Пассажиры уже прошли таможенный контроль, и тут 14-летнй мальчик упал и потерял сознание. По предварительной версии, у него был приступ астмы, а потом перестало работать сердце. Ботпроводник Михаил Коломоец как раз собирался пройти на борт, когда услышал, что зовут на помощь.

Фото: личная страница Михаила в соцсетях

– Подростку в зале стало плохо, он лежал на полу, у него уже посинели губы. Я стал делать ему непрямой массаж сердца и искусственное дыхание, как нас учили на курсах бортпроводников, – рассказал журналистам мужчина.

Как уточнили в "Уральских авиалиниях", реанимационные действия ботпроводника, проведенные до приезда бригады скорой, спасли ребенку жизнь. При этом Михаил себя героем не считает, отмечая, что просто выполнял свою работу.