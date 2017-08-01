Екатеринбурженка отсудила у интернет-магазина почти 100 тысяч рублей

Женщина получила некачественный товар.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

Жительница Екатеринбурга отсудила у интернет-магазина компании ООО "РохаМед" более 96 тысяч рублей за некачественные товары – инвалидное кресло и ортопедическую обувь.

В мае прошлого года женщина заказала в интернет-магазине инвалидное кресло-коляску стоимостью более 21 тысячи рублей и ортопедическую обувь за 2,8 тысячи рублей. Когда товар доставили заказчице, она обнаружила, что коляска укомплектована не полностью, документы на нее отсутствовали, а обувь была неподходящего размера, рассказали в Свердловском облсуде.

Покупательница потребовала забрать товар и вернуть деньги, но на ее претензию интернет-магазин ответил отказом. Тогда женщина подала иск в суд, который удовлетворил требования заказчицы частично: договор купли-продажи был расторгнут, с ответчика взыскали 96,8 тысячи рублей.