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Дождь десанту не помеха: как празднуют День ВДВ в Екатеринбурге

Дождь десанту не помеха: как празднуют День ВДВ в Екатеринбурге
16+
Фото: Евгений Стоянов / "Наша Газета"
В этот день по всей стране "Расплескивается синева".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

Каждый год 2 августа на городских улицах появляются люди в голубых беретах и с флагами того же цвета. И хотя своей причастностью к воздушно-десантным войскам может гордиться лишь узкий круг людей, День ВДВ в нашей стране уже давно приобрел статус народного праздника. Поэтому вместе с представителями "крылатой гвардии" отмечать праздник вышли их жены и дети, также одетые в тельняшки и береты. Как в Екатеринбурге отмечают День ВДВ – смотрите в нашем фоторепортаже. 

Как всегда, празднование Дня ВДВ началось с официальной части.

Перед десантниками прошел почетный караул.

Военный оркестр сыграл "Прощание славянки".

По традиции все завершилось возложением цветов к мемориалу воинов-интернационалистов.

 

Кто-то из десантников, несмотря на погоду, пришел в парадной форме.

Кто-то демонстрировал не только мышцы, но и татуировки.

Некоторые начали отмечать еще рано утром.

За памятником воинам-интернационалистам проходила неофициальная часть программы.

Танк был любимым местом для фотографирования.

Нашлось несколько пар, которые решили сыграть свадьбу в этот день. 

Десантура предпочитает брутальные внедорожники.

Впрочем, встречались машины и попроще.

После этого взгляда никто не пострадал.

Незнакомые компании десантников, встречаясь, поздравляют друг друга с Днем ВДВ.

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Евгений Стоянов, 02.08.2017, 17:15
Тэги: Фото, Жизнь в городе, Эксклюзив
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