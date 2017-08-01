Из-за марафона «Европа – Азия» в Екатеринбурге транспорт изменит маршруты

Также стоянка машин на площади закроется на двое суток.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

Администрация города Екатеринбурга сообщает: в связи с марафоном "Европа – Азия" изменятся маршруты городского транспорта. Так как официально наш марафон - это бег по шоссе, то от площади 1905 года по направлению к стеле "Европа-Азия" все будет перерыто с 07.00 до 14.00 6 августа. Небольшой отрезок проспекта Ленина от Вайнера до 8 Марта закроют с 00.00 до 18.00 6 августа.

Утром в воскресенье, 6 августа, с 07.00 до 09.30 будет перекрыто движение по пути следования спортсменов:

по Ленина, от 8 Марта до площади Кирова; по площади Кирова, от Ленина до Мира; по Мира, от Малышева до Первомайской; по Толмачева, от Ленина до Первомайской; по Толмачева, от Ленина до Царской; по Царской, от Толмачева до Николая Никонова; по 8 Марта, от Ленина до Бориса Ельцина; по Бориса Ельцина, от 8 Марта до Челюскинцев.

Стартовый городок сделают на площади, поэтому стоянка машин будет закрыта с 00.00 5 августа до 00.00 7 августа.

Свой путь изменят 17 трамваев, 9 троллейбусов, 16 маршруток и 33 автобуса.

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