Он идет на выборы от "Зеленых".

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

Депутат Константин Киселев Константин Киселев стал пятым зарегистрированным кандидатом в губернаторы Свердловской области. Выборы состоятся 10 сентября.

Итого определились пять кандидатов на пост губернатора Свердловской области: Дмитрий Сергин, Дмитрий Ионин, Игорь Торощин, Алексей Парфенов и Константин Киселев. Документы, которые подали в избирком Евгений Куйвашев и Иван Волков, еще проходят проверку.

Константин Киселев идет от партии "Зеленые" и поддерживает экологическую тему. Хотя он открыто выступает и по острым политическим вопросам, например, о муниципальном фильтре.

Ранее скандал, связанный с муниципальным фильтром, накрыл Евгения Ройзмана.

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