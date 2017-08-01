Кубок Попова по плаванию перенесли из Екатеринбурга в Казань

Девять лет соревнования проходили в уральской столице.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

Масштабные детские соревнования по плаванию "Кубок Александра Попова" в декабре 2017 года пройдут не в Екатеринбурге, а в Казани, сообщает "Областная газета".

В Екатеринбурге Кубок Попова разыгрывали девять раз, однако юбилейные соревнования решили перенести в столицу Татарстана. По словам гендиректора группы компаний "Академия Александра Попова", организатора всероссийских соревнований Никиты Багаева, для юбилейного кубка решили поменять формат и сделать его привлекательным не только для участников, но и для других спортсменов. Так, помимо соревнований в рамках кубка пройдут открытые тренировки с участием олимпийских чемпионов, на которых смогут побывать ученики детско-юношеских спортивных школ. Каждая такая тренировка соберет до 300 участников.

Казань выбрали как один из крупнейших культурных и спортивных центров России. Город имеет большой опыт организации международных соревнований крупного масштаба.

В Екатеринбурге, где родился пловец Александр Попов, на данный момент нет бассейна, отвечающего международным требованиям. По словам Багаева, главная цель организаторов – развитие спорта и воспитание чемпионов, и в Казани для этого есть все условия.