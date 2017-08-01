Невьянский рецидивист украл у попа кресты и иконы на 350 тысяч рублей

Он попался после ограбления квартиры.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

В Невьянске вынесли приговор местному жителю, который воровал церковные кресты и иконы. Попался он после того, как в конце апреля ограбил квартиру. Его добычей стали фотоаппарат, планшет, часы и мужская одежда, а ущерб составил 96 тысяч рублей.

Уже через день рецидивист был задержан. В ходе допроса он также сознался в кражах церковных ценностей из квартиры священнослужителя.

До этого он украл иконы Спаса и Николая Чудотворца и латунные и медные кресты и складни на 235 тысяч рублей.

Потом он похитил из часовни в деревне Сербишино кресты, кольца и нательные цепи на 112 тысяч рублей. Почти все он успел продать, а деньги потратил.

Суд приговорил его к 3 годам колонии строгого режима.

Также он будет обязан возместить ущерб пострадавшим.

Незадолго до суда он вернул напрестольный крест стоимостью 100 тысяч рублей.

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