Повременной тариф: екатеринбуржцы почти не делают пересадок

Для горожан более актуален тариф на 30 минут.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

Мэрия Екатеринбурга подвела промежуточные итоги тестирования новых повременных тарифов в трамваях и троллейбусах. Стоимость безлимитного проезда на 30 минут составила - 28 рублей, на 60 минут - 40 рублей.

Начиная с 15 июля более 100 добровольцев пользовались новыми "Екартами". За это время горожане совершили 691 поездку, из них 588 по получасовому тарифу. Еще 103 проезда тестировщики оплатили по тарифу "60 минут".

При этом далеко не все совершали по несколько пересадок. По одной пересадке сделали 258 раз, по две пересадки – 23 раза, а три и более – 17 раз. А оставшиеся поездки (391) пассажиры ехали без пересадок.

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