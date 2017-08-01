Свердловчанин получил срок за вырубку леса на 4 миллиона рублей

В лесничестве недосчитались 1 кубометра деревьев.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

Шалинский районный суд вынес приговор мастеру одного из местных предприятий Александру Великанову. Он был признан виновным в незаконной вырубке леса.

Доказано, что в марте 2017 года Великанов, пользуясь служебным положением, дал указание подчиненным вырубить деревья в лесу. При этом он соврал работникам и заявил, что у предприятия есть разрешение на это.

В итоге в лесничестве недосчитались 1 кубометра деревьев. Под сруб попали березы, пихты, осины, липы, сосны и ели. Причиненный ущерб оценили в 4,5 миллионов рублей.

Суд приговорил Великанова к 2 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года.

Ему также запрещено менять место жительство и работы без уведомления специализированного государственного органа.

Также прокуратура подала иск о взыскании с Великанова 4,5 миллионов рублей.

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