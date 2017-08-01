Свердловское предприятие сбрасывало в реку сточные воды с фосфатами

Концентрация вредных веществ в водоеме превысила норму в 16 раз.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

В Свердловской области предприятие "Акватех" сбрасывало сточные воды в реку Ольховку.

Компания сбрасывала сточные воды с вредными для окружающей среды веществами в реку Ольховку, при этом объемы сбрасываемых вод превышали допустимую норму. Анализ показал, что в мае этого года концентрация фосфатов в реке превысила норму в 13 раз, в апреле – в 16 раз. Кроме этого, установлено, что предприятие не внесло плату за вредное воздействие на окружающую среду за предыдущий год, сообщили в свердловской природоохранной прокуратуре.

После проверки прокуратура возбудила в отношении юрлица и должностного лица административные дела. В итоге юрлицо оштрафовали на 80 тысяч рублей, должностное лицо – на шесть тысяч рублей.