Трансферный поток Кольцово вырос почти на 30%

За 6 месяцев пересадку в Екатеринбурге совершили 104 тысячи человек.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

В аэропорту Кольцово подвели итоги первого полугодия. С января по июнь Екатеринбург стал местом для пересадки 104 тысяч пассажиров. Это на 29% больше, чем было в первой части 2016 года.

В десятку самых популярных трансферных направлений вошли рейсы из Москвы в Новосибирск, Душанбе, Красноярск, Красноярск и Худжанд. Чаще всего из Санкт-Петербурга через Екатеринбург летали в Новосибирск и Красноярск.

Также в списке рейсы Пекин – Прага, Пекин – Париж, Пекин – Рим и Харбин – Париж.

Добавим, что сегодня в Кольцово на 12 часов задержали рейс Azur Air в Таиланд.

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