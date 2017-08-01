У «Черного тюльпана» прошел праздничный митинг в честь Дня ВДВ

То и дело слышалось троекратное "Ура" нескольких тысяч стройных голосов.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

Как всегда, 2 августа традиционным местом встречи представителей крылатой гвардии стала площадь перед памятником воинам-интернациолистам.

У "Черного тюльпана" то и дело слышалось троекратное "Ура" нескольких тысяч стройных голосов.

Выступающие со сцены не только вспоминали Василия Маргелова (основателя ВДВ), но и напоминали, что у России в последнее время на мировой арене появилось множество врагов, поэтому в этой обстановке необходимо сплотиться и проголосовать за Евгения Куйвашева, который поддерживает президента.

Традиционно, многие десантники пришли вместе со своими семьями. Поэтому тельняшки и береты можно было увидеть не только на крепких мужчинах, но и на девушках и детях.

Закончился праздничный митинг возложением цветов к мемориалу.

С подробной программой Дня ВДВ в Екатеринбурге вы можете познакомиться тут.

А еще талисман ФК "Урал" – шмель – прыгнул с парашютом в честь праздника.

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