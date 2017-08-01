Дворец дзюдо в Академическом районе построят в японском стиле

Предполагается, что в Екатеринбурге будет возможно проводить Чемпионаты Европы.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

Департамент архитектуры, градостроительства и регулирования земельных отношений администрации Екатеринбурга согласовал проект Дворца дзюдо. Масштабный многофункциональный комплекс расположится напротив нового здания Уральского государственного медицинского университета на Чкалова в Академическом районе.

Трехэтажное здание будет выдержано в стиле традиционной японской архитектуры. Перед центральным фасадом разместятся символические ворота тории и фонтан.

По задумке разработчиков проекта, Дворец дзюдо будет интегрирован в Преображенский парк, куда будет выходить задняя часть здания.

Площадь застройки составит 8,6 тысячи квадратных метров. Само здание займет - 15,6 тысячи "квадратов". При дворце разместятся открытые и закрытые парковки для 316 машин и 20 автобусов.

На втором этаже будет находиться тренировочный и зал для соревнований, а также тренерские раздевалки. На третьем оборудуют тренажерный зал и вход на зрительские трибуны. Для зрителей предусмотрено 1631 стационарное место, 880 мест на раздвижных трибунах.

Дворец сможет принимать соревнования уровня чемпионата Европы, сообщили в администрации Екатеринбурга.

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