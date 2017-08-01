В Екатеринбурге открылась выставка редких гигантских кристаллов

В экспозиции присутствуют образцы редчайших минералов, которые встречаются на Урале.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

В Уральском геологическом музее открылась выставка редких гигантских кристаллов.

В экспозицию выставки в музее при Уральском горном университете вошли 80 уникальных кристаллов минералов и образцов полезных ископаемых, рассказали в пресс-службе вуза. Среди них – 25-килограммовый кристалл аметиста и 45-килограммовый кристалл ильменита. Посетители выставки увидят кристаллы редчайших минералов, которые встречаются на Урале: кристалл фенакита из Изумрудных копей, кристалл циркона с блестящими гранями с гор Южного Урала и другие.

На выставке также представлены путеводители экскурсий 1937 года, карты, фотоснимки и книги о музее.