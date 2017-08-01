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В Екатеринбурге суд вынес приговор Диме-цыгану

В Екатеринбурге суд вынес приговор Диме-цыгану
16+
Фото: архив НАШЕЙ
Пестрикова признали виновным в мошенничестве с чужой квартирой.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

В Екатеринбурге Кировский районный суд вынес приговор Дмитрию Пестрикову и его подельнику Николаю Богданову за мошенничество с чужой квартирой. 
 
С марта по май 2015 года Пестриков познакомился с владельцем квартиры на улице Минометчиков в Екатеринбурге, который вел асоциальный образ жизни. Дмитрий подружился с мужчиной и предложил ему помочь избавиться от алкогольной зависимости и устроиться на работу. Под этим предлогом Пестриков взял ключи от квартиры, паспорт ее владельца и документы о праве собственности на жилье, которые передал своему знакомому Богданову.
 
Богданов подыскал подставного человека – ранее незнакомого ему Ярошевича. Затем с помощью неустановленного следствием человека Богданов вклеил фотографии Ярошевича в паспорт владельца квартиры и через нотариальную доверенность продал квартиру за полтора миллиона рублей. Деньги Пестриков, Богданов и Ярошевич поделили между собой. 
  • Во время расследования уголовного дела квартиру арестовали, а жилищные права ее владельца восстановили. Уголовное дело Александра Ярошевича в связи с состоянием его здоровья, будет рассматриваться отдельно. Пестрикова и Богданова суд приговорил к одному году лишения свободы в колонии общего режима.
  • Напомним, Дмитрий Пестриков также является фигурантом уголовного дела о стрельбе в Цыганском поселке. Перестрелка произошла 3 сентября 2016 года в частном секторе на улице Депутатской. К дому казака Олега Шишова подъехали около двух десятков вооруженных мужчин во главе с Дмитрием Пестриковым. Шишов и его знакомые – братья Дутовы – открыли стрельбу, в результате погибли два молодых человека, прибывших вместе с Димой-цыганом, еще семеро получили ранения. Причиной перестрелки стал бытовой конфликт.
  • Все материалы НАШЕЙ на эту тему читайте здесь.

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Маша Шмурыгина, 02.08.2017, 14:44
Тэги: Суд
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