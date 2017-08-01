В Верхней Пышме сдали в эксплуатацию не подходящие для проживания дома

Возбуждено уголовное дело.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

В Верхней Пышме строительная компания сдала в эксплуатацию новые многоквартирные дома, не подходящие для проживания. Сумма ущерба составляет полтора миллиона рублей.

В ноябре 2014 года управление капитального строительства Верхней Пышмы заключило контракт с частной компанией, которая должна была спроектировать и построить многоквартирники в поселке Кедровое для расселения аварийного жилья. В мае 2016 года подписали акт приемки построенных домов, в июне того же года было дано разрешение на ввод в эксплуатацию.

Однако сданные многоквартирники не отвечают установленным требованиям, сообщили в областном управлении Следственного комитета. По данным ведомства, должностные лица халатно отнеслись к своим обязанностям по контролю при строительстве домов, в результате потребовалось устранять нарушения, что нанесло бюджету ущерб не менее полутора миллионов рублей.