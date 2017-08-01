В Верхней Пышме выбрали нового сити-менеджера

Контракт с чиновником подпишут сегодня.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

В Верхней Пышме завершился конкурс по выбору нового сити-менеджера. В результате открытого голосования депутаты приняли решение назначить на эту должность Ивана Викторовича Соломина.

Его единственным конкурентом за пост был Николай Невструев. Вакансия на должность главы администрации стала открытой 22 июня после досрочной отставки Владимира Чиркова.

Иван Соломин родился в 1979 году в Серове. Окончил УГТУ-УПИ по специальности "Промышленное и гражданское строительство". С 2000 года работал на "Металлургическом заводе имени Серова".

В 2010 году перешел в Управление капитального строительства "Уралэлектромеди", а в 2012 году был назначен директором по строительству и реконструкции.

В 2015 году стал первым заместителем главы администрации Верхней Пышмы по инвестиционной политике и развитию территории.

Вступайте в НАШУ группу "ВКонтакте", чтобы узнавать новости первыми и выигрывать призы!