Верующие Екатеринбурга посоветовали «еврею Учителю» снимать грязные сцены про своих родителей

Женщину возмутил образ царя в еще невышедшем фильме.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

Одна из участниц молитвенного стояния против фильма " Матильда " Татьяна Михайлова рассказала изданию Znak.com зачем же она участвует в этой акции.

По ее мнению, Учитель раскалывает общество картиной.

– Он лжет, дает лживую картину нашего святого царя. Лжет во всем! Начиная с того, что показывает царя развратником, показывает царя изменником. Если он изменяет своей жене, то, извините, такой человек не может быть честным и порядочным, — сказала женщина журналистам.

Участница стояния возмущена в первую очередь тем, что Учитель замахнулся на канонизированного святого.

— Снимай фильм о каком-то бродяжке, о своих родителях показывай грязные сцены всякие, но святого не трогай! - заявила оскорбленная верующая.

При этом верующая посоветовала перестать называть режиссера по фамилии, а называть просто "евреем". Слова же журналистов о том, что Иисус тоже был евреем, ее крайне возмутили.