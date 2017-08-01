Верующие Екатеринбурга посоветовали «еврею Учителю» снимать грязные сцены про своих родителей

Женщину возмутил образ царя в еще невышедшем фильме.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017
Одна из участниц молитвенного стояния против фильма "Матильда" Татьяна Михайлова рассказала изданию Znak.com зачем же она участвует в этой акции.
По ее мнению, Учитель раскалывает общество картиной.
– Он лжет, дает лживую картину нашего святого царя. Лжет во всем! Начиная с того, что показывает царя развратником, показывает царя изменником. Если он изменяет своей жене, то, извините, такой человек не может быть честным и порядочным, — сказала женщина журналистам.
Участница стояния возмущена в первую очередь тем, что Учитель замахнулся на канонизированного святого.
— Снимай фильм о каком-то бродяжке, о своих родителях показывай грязные сцены всякие, но святого не трогай! - заявила оскорбленная верующая.
При этом верующая посоветовала перестать называть режиссера по фамилии, а называть просто "евреем". Слова же журналистов о том, что Иисус тоже был евреем, ее крайне возмутили.
- Картина об отношениях будущего императора Николая II и балерины Матильды Кшесинской выйдет на экраны 25 октября. Николай II был причислен Русской православной церковью к лику святых в 2000 году, поэтому представители РПЦ усмотрели в сюжете картины оскорбление чувств верующих.
- Ранее в Екатеринбург приезжала Наталья Поклонская, известная как основная противница фильма "Матильда".
- Активисты мемориала Романовых из Екатеринбурга заявили, что против фильма ничего не имеют, так как Николай II был обычным человеком и ничего человеческое ему не было чуждо.