«Вот вам бомба, сенсация»: ЦИК уличил Ройзмана во лжи

Центризбирком считает, что мэр Екатеринбурга даже не пытался проходить муниципальный фильтр.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

Глава ЦИК Элла Памфилова заявила, что бывший кандидат в губернаторы Свердловской области от партии "Яблоко" Евгений Ройзман даже не потрудился открыть избирательный счет, а потому его слова о "непроходимости" этого порога являются ложью.

– Вот вам бомба, сенсация: человек, который идет на выборы, не сделал самого главного, — не открыл счета, цитирует Эллу Памфилову ТАСС.

Ранее Памфилова подчеркивала, что заинтересована в максимально конкурентных выборах:

– Мне очень жаль, что господин Ройзман не участвует в выборах, но из таких ситуаций надо выходить достойно.

В своем твиттере Ройзман ответил на высказывание Памфиловой.

Напомним, в середине июля Евгений Ройзман отказался от участия в губернаторских выборах, назвав их "ролевыми играми". По словам мэра, он не смог собрать нужное количество подписей муниципальных депутатов из-за некоего административного давления. Ройзман назвал муниципальный фильтр непреодолимым и призвал своих сторонников также отказаться от участия в выборах.



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