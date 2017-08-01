Вылет самолета из Екатеринбурга в Таиланд отложили еще на шесть часов

"Азур Эйр" перенесла рейс уже в третий раз.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017

Рейс Екатеринбург – Краби (Таиланд) снова перенесли - на этот раз на 20.05.

Cамолет должен был вылететь еще в девять часов вечера 1 августа , однако рейс дважды переносили: сначала на половину третьего ночи 2 августа, затем – на 14.00, однако вылет не состоялся и в это время. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, сейчас идет подготовка рейса, вылет перенесли на 20.05.

Официальная причина задержки – неисправность борта. Пассажирам сообщили о переносе вылета, когда они уже заняли свои места, в итоге им пришлось сидеть в самолете несколько часов. В Таиланд туристов доставит резервный борт. По словам пассажиров, сначала авиакомпания отказывалась предоставлять другой самолет.