Вылет самолета из Екатеринбурга в Таиланд отложили еще на шесть часов

"Азур Эйр" перенесла рейс уже в третий раз.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.08.2017
Рейс Екатеринбург – Краби (Таиланд) снова перенесли - на этот раз на 20.05.
Cамолет должен был вылететь еще в девять часов вечера 1 августа, однако рейс дважды переносили: сначала на половину третьего ночи 2 августа, затем – на 14.00, однако вылет не состоялся и в это время. По данным онлайн-табло аэропорта Кольцово, сейчас идет подготовка рейса, вылет перенесли на 20.05.
Официальная причина задержки – неисправность борта. Пассажирам сообщили о переносе вылета, когда они уже заняли свои места, в итоге им пришлось сидеть в самолете несколько часов. В Таиланд туристов доставит резервный борт. По словам пассажиров, сначала авиакомпания отказывалась предоставлять другой самолет.
- Одна из пассажирок сообщила НАШЕЙ, что с 10 часов утра туристы находятся в гостинице.
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Ранее "Азур Эйр" на восемь часов задержала рейс из Екатеринбурга в Турцию.