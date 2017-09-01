Центр микрохирургии глаза в Екатеринбурге отдадут в частные руки по указу Медведева

Принимать пациентов там будут по-прежнему.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.09.2017

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал документ о передаче Центра микрохирургии глаза в Екатеринбурге в частные руки на 25 лет. Это сделано для обновления оборудования и реконструкции учреждения.

Документ был опубликован 2 сентября, в субботу, на сайте кабмина.

– Утверждено решение о заключении на 25 лет концессионного соглашения с АО "Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза" в отношении имущественного комплекса Центра, – говорится в справке.

Решение утверждено в рамках реализации Минздравом пилотного проекта по передаче объектов здравоохранения частным инвесторам для реконструкции. После заключения соглашения Центр перейдет под руководство акционерному обществу "Екатеринбургский центр МНТК "Микрохирургия глаза".