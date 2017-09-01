В Екатеринбурге наконец открыли движение по мосту на Бебеля-Токарей

Ремонтные работы здесь велись с середины июля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.09.2017

В Екатеринбурге завершились работы на мосту на Токарей-Бебеля. Сегодня, 2 сентября, открыли движение между ВИЗом и Заречным, сообщили в пресс-службе администрации города.

С субботы движение по мосту было открыто в обоих направлениях. Ремонт путепровода с перекрытием стартовал еще в середине июля этого года.

– Рабочие заменили верхний слой асфальта, отремонтировали стыки, исправили ливневые решетки и провели гидроизоляцию конструкций, чтобы защитить их от разрушительного воздействия осадков, – уточнили в администрации Екатеринбурга.