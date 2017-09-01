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В Екатеринбурге наконец открыли движение по мосту на Бебеля-Токарей

В Екатеринбурге наконец открыли движение по мосту на Бебеля-Токарей
16+
Фото: 1723.ru
Ремонтные работы здесь велись с середины июля.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.09.2017

В Екатеринбурге завершились работы на мосту на Токарей-Бебеля. Сегодня, 2 сентября, открыли движение между ВИЗом и Заречным, сообщили в пресс-службе администрации города.
 
С субботы движение по мосту было открыто в обоих направлениях. Ремонт путепровода с перекрытием стартовал еще в середине июля этого года. 

– Рабочие заменили верхний слой асфальта, отремонтировали стыки, исправили ливневые решетки и провели гидроизоляцию конструкций, чтобы защитить их от разрушительного воздействия осадков, – уточнили в администрации Екатеринбурга.

  • Срок работ получился продолжительным из-за технологической необходимостью. Тот же бетон должен был набирать прочность в течение месяца, поэтому мост долго не могли открыть. 

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Марина Подкорытова, 02.09.2017, 20:06
Тэги: Дороги, Авто, Жизнь в городе
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