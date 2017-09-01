Евгений Марков в третий раз победил в гонке по покорению «Высоцкого»

Он справился за 4 минуты 48 секунд.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.09.2017

Победителем забега на "Высоцкий" в Екатеринбурге, которй прошел сегодня, 2 сентября, стал 31-летний Евгений Марков. Он пробежал с 1 на 52-й этаж высотки за 4.48 минуты.

В тройке лучших также 25-летний Владимир Бурков и 27-летний Александр Антонов. Для Маркова это была третья победа в забеге на "Высоцкий", правда, в прошлом году он пришел не первым. В полумарафоне трое лучших среди мужчин: Иван Прибе, Юрий Харитонов и Андрей Микрюков.

Тройка лучших среди женщин (1-52-й этаж): Любовь Новгородцева, Анастасия Козина, Юлия Сазонова. В полумарафоне среди женщин лучшими стали: Лилиана Юнусова, Дарья Вяткина и Наталия Севрюгина.