Министр транспорта РФ дал совет, как спасти Екатеринбург от пробок

Он считает, что в этом помогут выделенные полосы для общественного транспорта и велодорожки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.09.2017

Министр транспорта РФ Максим Соколов посетил Екатеринбург и заявил, что с пробками поможет справиться создание выделенных полос для общественного транспорта, пишет 66.ru.

– Нужно развивать улично-дорожную сеть, строить новые развязки. Но гораздо важнее – это организация общественного движения, обеспечение преимущества общественного транспорта, пешеходные зоны, велосипедные дорожки. Именно это станет кардинальным решением проблемы с пробками в любом городе, в том числе и в Екатеринбурге, – отметил министр транспорта РФ Максим Соколов.

В столицу Урала он прибыл, чтобы после ремонта участвовать в торжественном открытии нового южного участка ЕКАД.

Создание выделенных полос для ОТ прописано в транспортной концепции города. Этим летом выделенка появилась на Малышева на участке от Восточной до Гагарина.

Свердловская ГИБДД выступила против нововведения, отметив, что полосу для общественного транспорта там организовали незаконно: "движение транспортных средств по этой полосе под административную ответственность не подпадает". Там также уточнили, что камеры фиксации на полосе уже отключили.

Блогер Илья Варламов также встал на сторону администрации Екатеринбурга, отметив важность выделенных полос.

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