Министр транспорта РФ дал совет, как спасти Екатеринбург от пробок

Он считает, что в этом помогут выделенные полосы для общественного транспорта и велодорожки.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.09.2017
Министр транспорта РФ Максим Соколов посетил Екатеринбург и заявил, что с пробками поможет справиться создание выделенных полос для общественного транспорта, пишет 66.ru.
– Нужно развивать улично-дорожную сеть, строить новые развязки. Но гораздо важнее – это организация общественного движения, обеспечение преимущества общественного транспорта, пешеходные зоны, велосипедные дорожки. Именно это станет кардинальным решением проблемы с пробками в любом городе, в том числе и в Екатеринбурге, – отметил министр транспорта РФ Максим Соколов.
В столицу Урала он прибыл, чтобы после ремонта участвовать в торжественном открытии нового южного участка ЕКАД.
- Создание выделенных полос для ОТ прописано в транспортной концепции города. Этим летом выделенка появилась на Малышева на участке от Восточной до Гагарина.
- Свердловская ГИБДД выступила против нововведения, отметив, что полосу для общественного транспорта там организовали незаконно: "движение транспортных средств по этой полосе под административную ответственность не подпадает". Там также уточнили, что камеры фиксации на полосе уже отключили.
- Блогер Илья Варламов также встал на сторону администрации Екатеринбурга, отметив важность выделенных полос.
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