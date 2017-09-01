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В Екатеринбург придут заморозки и дожди

В Екатеринбург придут заморозки и дожди
16+
Фото: Марина Подкорытова / "Наша Газета"
Ночью температура опустится до +2.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.09.2017

Екатеринбург и область ожидают заморозки в ночь с 3 на 4 сентября, сообщают специалисты Уралгидромета.
 
В воскресенье, 3 сентября, в городе будет облачно с прояснениями, пройдут дожди. Ночью термометры покажут 8-10 градусов, днем – до 11-13 градусов выше нуля.
 
В понедельник, 4 сентября, будет облачно с прояснениями. В большинстве районов пройдут небольшие дожди. Ночные температуры составят от 10 до 15 градусов, днем до +20.
 
Еще холоднее будет во вторник, 5 сентября. Сохранится облачная дождливая погода. Ночью воздух остынет до +3… +8 градусов, днем будет до +10… +12.
  • А на Среднем Урале ожидается 4 сентября будет всего 5-10 градусов тепла ночью, на севере Свердловской области до +2. Днем установится температура 11-16 градусов тепла. 
  • Правда, согласно долгосрочному прогнозу Гидрометцентра России, уже в пятницу, 8 сентября, в Екатеринбурге снова может потеплеть до +20.

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Марина Подкорытова, 02.09.2017, 18:30
Тэги: Погода, Жизнь в городе
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