Проспект Ленина закрывают для движения до 10 октября

Здесь будут перекладывать брусчатку по четной стороне дороги.
Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.09.2017
В Екатеринбурге в воскресенье, 3 сентября, дорожные рабочие закроют четную сторону проспекта Ленина в районе Администрации города. Пустить транспорт тут должны только 10 октября, сообщили в мэрии.
До этого перекладывали брусчатку, устанавливали поребрики из гранита по нечетой стороне Ленина. Для этого перекрывали движение для автобусов и машин, трамваям разрешили ездить через площадь, но временно убрали остановку.
- Проспект открыли в срок, 28 августа, правда, не все успели доделать: часть пешеходного перехода заложили асфальтом. Во время ремонта четной стороны его должны полностью закончить.
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