В Екатеринбурге школьница ранила 14-летнего мальчика в живот и шею

Конфликт произошел из-за колонки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.09.2017

В Пионерском микрорайоне 1 сентября в конфликте между подростками пострадали парень и девушка. Как сообщает e1, 16-летняя девочка во время ссоры ударила кирпичом и порезала своих знакомых. В полиции информацию подтвердили.

Инцидент произошел вчера вчером во дворе дома на Парковом, 39/3. Местная жительница Оксана рассказала, что конфликт был из-за колонки.

– Судя по разговорам, у 13-летней девочки украли колонку. Она начала обвинять в этом свою 16-летнюю соседку. Та ее ударила кирпичом по лицу. За нее вступился 14-летний друг. Тогда старшая девочка разбила ему кирпич о голову и стеклом порезала живот и горло, – уточнила она.

В полиции сообщили, что в больницу попали двое.

– Вечером 1 сентября в отдел полиции № 3 поступило сообщение о том, что в больницу были доставлены молодой человек и девушка в возрасте 14 и 16 лет. Предварительный диагноз поступивших – ушибы и порезы. По имеющейся информации, травмы они получили в ходе конфликта, проводится проверка, – уточнили в полиции Екатеринбурга.

Также вечером 1 сентября буквально в соседнем дворе около детсада неизвестный из окна стрелял из пневматического оружия. Был ранен и доставлен в больницу мужчина, который забирал ребенка из садика.

НАШ корреспондент побывал на месте ЧП и узнал подробности.

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