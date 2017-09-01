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В Екатеринбурге школьница ранила 14-летнего мальчика в живот и шею

В Екатеринбурге школьница ранила 14-летнего мальчика в живот и шею
16+
Фото: Евгений Стоянов / "Наша Газета"
Конфликт произошел из-за колонки.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.09.2017

В Пионерском микрорайоне 1 сентября в конфликте между подростками пострадали парень и девушка. Как сообщает e1, 16-летняя девочка во время ссоры ударила кирпичом и порезала своих знакомых. В полиции информацию подтвердили.

Инцидент произошел вчера вчером во дворе дома на Парковом, 39/3. Местная жительница Оксана рассказала, что конфликт был из-за колонки.

– Судя по разговорам, у 13-летней девочки украли колонку. Она начала обвинять в этом свою 16-летнюю соседку. Та ее ударила кирпичом по лицу. За нее вступился 14-летний друг. Тогда старшая девочка разбила ему кирпич о голову и стеклом порезала живот и горло, – уточнила она.

В полиции сообщили, что в больницу попали двое.

– Вечером 1 сентября в отдел полиции № 3 поступило сообщение о том, что в больницу были доставлены молодой человек и девушка в возрасте 14 и 16 лет. Предварительный диагноз поступивших – ушибы и порезы. По имеющейся информации, травмы они получили в ходе конфликта, проводится проверка, – уточнили в полиции Екатеринбурга.

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Марина Подкорытова, 02.09.2017, 10:27
Тэги: Дети, Происшествия, Здоровье
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