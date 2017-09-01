Пожарный из Ревды получил медаль за то, что вывел трех человек из огня‍

Мужчина был не на службе, но не проехал мимо дыма из окна дома.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.09.2017

В Ревде наградили майора внутренней службы Константина Винокурова, который лично вывел и спас из горящей пятиэтажки трех человек. За проявленное мужество ему вручили государственную награду – медаль "За спасение погибавших", сообщили в областном МЧС.

Все случилось, когда мужчина ехал домой вечером 25 марта 2016 года. Он вдруг увидел, что из окна на первом этаже пятиэтажки идет дым и вырывается пламя.

– Действовал я почти автоматически. Набрал номер "101", выяснил, поступало ли сообщение о пожаре и, убедившись, что диспетчер уже знает о случившемся и направил на место пожарно-спасательные подразделения, сам бросился к дому. Собравшиеся у подъезда жильцы рассказали, что в горящей квартире, возможно, остался хозяин. Пригнувшись, чтобы не надышаться едким дымом, я дошел до двери горящей квартиры. Дверь была открыта, а в коридоре неподвижно лежал мужчина. Я вынес его на свежий воздух и передал прохожим. Тут же я услышал крики о помощи из окна второго этажа. Женщина с ребенком не могли выбраться из квартиры из-за сильного задымления в подъезде. Я намочил платок водой, чтобы легче было дышать и снова зашел в подъезд. Маму с ребенком я вывел, укрыв своей верхней одеждой, – вспоминает Константин.

К этому времени на место прибыли пожарно-спасательные подразделения, приступили к спасению людей с верхних этажей по пожарной автолестнице. Винокуров не остался в стороне и стал помогать коллегам принимать спасенных и передавать для осмотра медикам. Пожар потушили быстро и удалось избежать гибели людей.

За героизм, проявленный при спасении людей на пожаре, государственную награду медаль "За спасение погибавших" Константину Винокурову 1 сентября вручил заместитель министра по чрезвычайным ситуациям Сергей Кададов, который находился с рабочей поездкой в Екатеринбурге.

– Я горд, что мой поступок получил столь высокую оценку. Эта награда – не только моя. Я родился и вырос в семье пожарных. Они воспитали меня человеком, который не может пройти мимо чужой беды. Конечно, в неменьшей степени это и награда моей семьи – жены Натальи, дочери Даши и сына Сергея. Они всегда поддерживают меня, ждут дома. Теперь мной еще больше гордятся, – отметил Винокуров.

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