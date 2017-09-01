«Высоцкий», спасибо, что живой: корреспондент НАШЕЙ принял участие в забеге на уральский небоскреб

Придя в себя после вертикального "полумарафона", он решил поделиться, каково это – преодолеть за 4 минуты 28 этажей.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.09.2017

В субботу, 2 сентября, в Екатеринбурге уже в пятый раз прошел забег на небоскреб "Высоцкий". Покорить его в этом году пришли около 400 человек, в том числе и корреспондент НАШЕЙ.

Как и всегда, забег был разделен на две дистанции: "марафон" – 52 этажа, "полумарафон" – 28 этажей. Такому новичку, как я, было разумно начать с забега на середину одного из самых высоких зданий на Урале. И немного забегая вперед, сразу замечу, что 10 километров на марафоне Европа-Азия показались мне ерундой после того, что я пережил сегодняшний вертикальный забег.

Сбор участников проходил с 10.00 до 12.00. После чего начали стартовать участники "полумарафона". Первыми бежали дамы, потом мужчины. Мне достался 110-й стартовый номер, и свой забег я начал ровно в 12.55.

Перед стартом всем участникам закрепляли на ноге специальный чип, который фиксировал время на финише – обзорной площадке на крыше "Высоцкого".

После подъема на лифте до 28 этажа еще 7 минут томного ожидания. Участники стартовали друг за другом через каждые 30 секунд, ориентируясь по специальным часам.. И вот, наконец, пятисекундная готовность и… старт!

Рванул я под песню Papa Roach – Last Resort. Сначала бежал изо всех сил. Но уже на 35 этаже появилась первая боль в мышцах, а еще через 3 этажа сбилось дыхание.

На 40-м меня обогнал участник под номером 111. Силы кончились, желание подниматься до крыши тоже.

На 42 этаже участников встречала надпись "Не останавливайся". Ну, вот зачем ее туда повесили?! От нее мне почему-то стало еще тяжелее. К тому на плакате зачем-то изобразили дорожный знак "кирпич". Мотивации – ноль.

Ускориться помогли другие стимулы: первый – я уже почти добежал, второй – позади послышался топот еще одного конкурента. Я не мог позволить себе, чтобы меня обогнали дважды. Стал помогать себе, держась руками за перила (это разрешено правилами) и в итоге прибежал на пару секунд быстрее 112-го номера.

На финише казалось, что сейчас помру: мышцы чуть выше колен жутко болели и тряслись, ноги не держали, дыхание сбилось, сердце колотилось так, будто вот-вот выпрыгнет из груди.

Мне было плохо. Очень плохо. Минут 5 походив по крыше небоскреба, выпил воды, но лучше не стало. Пришлось обратиться к врачам скорой помощи. Медики дали мне нашатыря и посоветовали выпить еще воды.

После того, как выпил литр, меня вывернуло прямо там. Как бы грустно или смешно это не звучало, но после этого полегчало. Правда, померив давление и увидев, что оно у меня 70 на 40, один из врачей сказал: "Давай в больницу, дружок". Но я отказался. И буквально минут через 5 минут усталость прошла, стало легче.

В этот момент на моих глазах финишировал один из кандидатов в губернаторы Свердловской области Дмитрий Сергин, который поднялся на одной ноге на 52-й этаж. Такие примеры деййствительно вдохновляют. И хоть он покорил высотку медленнее всех, на финише ему все аплодировали.

А мой результат стал 42 в "полумарафоне" (4 минуты и 7 секунд), в котором приняли участие 130 человек, из них 73 – мужчины.

Как я уже заметил выше, забег на "Высоцкий" показался мне гораздо сложнее, чем обычный бег. И если я действительно планирую бежать через год на марафоне 21 километр, то сильно сомневаюсь, что смогу осилить 52 этажа уральского небоскреба.

С информацией о победителях забега в этом году вы можете прочитать в нашем материале.

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