Александр Якоб рассказал о судьбе телебашни в Екатеринбурге

Власти говорят о строительстве ледовой арены как о решенном вопросе.

Новости Екатеринбурга и Свердловской области - 02.10.2017

Глава администрации Екатеринбурга Александр Якоб заявил, что пока нет окончательного решения по судьбе телебашни. Вопрос о самом знаменитом недострое Урала поднимался на пресс-конференции, посвященной Международному форуму высотного и уникального строительства 100+ Forum Russia. Форум откроется 4 октября в Екатеринбурге.

– Вопрос в обсуждении. Будет интересно выслушать предложения. Там будет ледовая арена, как известно. Нет окончательного решения. Рано говорить о финальной стадии, но это будет оригинальное и интересное сооружение, – цитирует Александра Якоба издание Накануне.RU.

Ранее НАША писала: недостроенная екатеринбургская телебашня стала местом действия новой компьютерной игры. Ее трейлер накануне появился в Сети.

Инженеры строительной компании, которая разбирала корпус московского Кремля, предложили свой способ сноса телебашни. Специалисты уверены, что демонтировать высотку можно с помощью экскаваторов и алмазной резки, но только с уже имеющимся опытом сноса зданий. О демонтаже телебашни высказался гендиректор УГМК Андрей Козицын и пообещал убрать ее до чемпионата мира по футболу 2018 года.

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